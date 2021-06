Karl-Erik Taukar fännidest karjääri alguaastail: nendevanustele noortele olen ma nüüd ikkagi täitsa onu

"Kui ma vaatan oma sotsiaalmeedia lehtede ja Youtube'i statistikat, siis kunagi oli seal see number ikkagi teistkümnetes – 18–24 oli põhiline vanusegrupp, kes like'sid ja kuulasid, aga nüüd on see juba 25–30. Ma arvan, et see on ülimalt loogiline, et fännid ka kasvavad," sõnas Taukar ja lisas, et ootab juba väga, et suvel lavale pääseks ja esineda saaks.