BBC versus prints Harry: uue ilmakodaniku nimi on tekitanud suure sõja. Kumb valetab?

Scanpix

BBC lasi sel nädalal eetrisse kuningliku korrespondendi Jonny Dymondi, kes väitis, et kuningakoja liikmed ise on talle kinnitanud, et Harry ja Meghan ei küsinud kuninganna Elizabeth ll luba, et kasutada tema hüüdnime Lilibet vastsündinud tütre eesnimena.