KUULA | Tõusev artist Steven Ilves avaldas hitipotentsiaaliga suvepala "Anna aega"

Noor muusik on andis välja oma esimese eestikeelse singli. Lugu hakkas valmima, kui üks loo autoritest Alois helistas Stevenile ning saatis talle ühe demo. Mingit aega seda kruttides said mõlemal poistel ideed otsa ning otsustati võtta ühendust Sander Sadama ja Alvar Antsoniga. See produtsentide duo on varem ka kirjutanud laule sellistele artistidele näiteks nagu INGA, Tuuli Rand ja KEA. Laul otsustati kirjutada eesti keelde ning pandi ka plaan paika muusikavideoks.