Tõnu Naissoo annab Ajaloomuuseumi näituse „Jazz idealism 1967" laval kontserdi

16-aastasena Tallinn-1967 jazzfestivalil debüteerinud Naissoo oli siinmail esimene, kes kasutas jazzmuusikas süntesaatorit. Tema moodsa helikeelega deep jazz oleks võinud vabalt vallutada kogu maailma, kui vaid raudsed piirid poleks seda takistanud. Naissoo on mänginud eri stiilides jazz'i nii sooloartistina kui ka erinevate partnerite ja ansamblitega Eestis ja laias maailmas. Viimasel ajal on ta esinenud Moskvas ja Peterburis soolo pianistina ning koos Venemaa jazzmuusikutega. Tõnu Naissoo on andnud välja 20 sooloplaati, enamuses Jaapanis, aga ka Venemaal. Acoustic Trio koos Taavo Remmeli ja Ahto Abneriga on esinenud korduvalt Jaapanis, kus on toimunud viis trio minituuri.

Tänavu 70. juubelit tähistav Tõnu Naissoo on küll legendaarne jazzpianist, kuid valdab suurepäraselt ka elektrilisi klahvpille, süntesaatoreid ja hammondorelit ning on ka tegevhelilooja. Ta on peamiselt kirjutanud filmi- ja teatrimuusikat, kuid samuti arvukalt muusikat džässansamblitele- ja orkestritele, koorilaule ja kammermuusikat.

Eile, 9. juunil otsustas Tallinna linnavalitsus anda talle 2021. aasta Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia.

Näituse „Jazz idealism 1967" keskmes on festivalil osalenud inimesed, kelle jaoks džäss oli maailmavaade, aade ja elustiil ning nende eetika ja eneseteostuse alus. Osalenute mõttekäigud kutsuvad meid kaasa audiovisuaalsele rännakule, kus ajaloo taustal ärgitatakse esitama küsimusi idealismi ja tegelikkuse ning võimu ja vaimu suhete ajatutel teemadel. Näitus tugineb muusikaajaloolase Heli Reimanni festivaliteemalise uurimistöö käigus kogutud materjalidele. Festivalist on ilmumas raamat „Tallinn’67 jazz festival: myths and memories".

https://www.ajaloomuuseum.ee/naitused/ekspositsioonid/tulekul-jazz-idealism-1967