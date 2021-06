Enne jaanipäev, siis trellid? Selgus kuupäev, millal Kalvi-Kalle peab hiljemalt vanglasse ilmuma

"Karistust hakkab süüdimõistetu kandma Tallinna vanglas, see tuleneb justiitsministri määrusega kinnitatud täitmisplaani §-ist 5 lg 2 p-st 1," lausub Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. Ta lisab, et kohus saadab pärast otsuse jõustumist teatise süüdimõistetule, milles määrab kuupäeva vanglasse ilmumiseks. "Tavapäraselt see on ca kaks nädalat teatise saamisest," täiendab Lusti. Samas, kui Kalvi-Kalle soovib otsust edasi kaevata, on viimaseks tähtajaks 25.06.2021.