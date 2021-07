FOTOD | Psühhiaater Arvo Haug varemeis mõisa soetamisest: mulle lihtsalt meeldivad vanad asjad

Arvo Haug (83) ostis Peningi mõisa 2007. aastal ühe Soomes elava ameeriklase käest. Iseseisvuse taastamise järel põdesime me ju lastehaigust müüa ja rentida eelkõige välismaalastele. 18. sajandi teisel poolel von Baranoffide ehitatud kahekorruselisest hilisbaroksest peahoonest olid järel vaid seinad. Häärberis on eri aegadel tegutsenud kool, kolhoosikontor, seal on näidatud ka kino ning korraldatud kontserte ja etendusi, kuid 1990ndatel jäi hoone tühjaks ja hakkas lagunema.

"Mina ostsin tagasi mõisa varemed. Olen üldse üks varemete­spets – mul on läbi elu mitmed asjad üles ehitatud varemetest," muheleb Arvo külalisi peauksest sisse juhatades. Ta puhkeb naerma: "Aga hinda ei tohi ma öelda, sest siis ütlete te järgmiseks, et nii lolli mehega, kes nii palju maksis, ei taha te enam rääkida…"