KUUM KLÕPS | Vene priimabaleriin paljastas seksika pesupildiga rohkem, kui oleks soovinud

Kuigi Volotškova kannab fotol küll aluspükse, siis on need läbipaistvast pitsist ning eriti kujutlusvõimele ruumi ei jäta. Kui tavaliselt saavad baleriini Instagrami postitused keskmiselt 6000 meeldimist, siis seksika klõpsu on märkinud meeldivaks juba 22 000 inimest.