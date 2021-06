Koroona-aeg mõjus endisele Tallinna linnavolikogu liikmele, praegusele edukale ettevõtjale Ksenia Kostinale inspireerivalt: kui kuhugi ei saa ja ka väljas on kole ilm, tuleb minna elama sinna, kus on pidev päike ja elu keeb. Selleks kohaks on Dubai, kus Ksenia perel on nüüd teine kodu.