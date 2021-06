Brigitte Susanne Hunt Ari Matti Mustonenile: sa oled selline naljakas kepivend!

Brigitte uuris muu hulgas Ari Mattilt ka seda kui ilusaks meheks too end 10-punkti skaalal peab. Mees puikles vastamisest hetkeks kõrvale ning küsis hoopiski kui ilusaks Brigitte teda peab: "Sa oled päris ilus mees! Ma ei annaks sellist numbrilist väärtust, aga ma ütleks seda, et kui Tinderis mingi 75% mu sõbrannadest on sinuga matchinud, siis kõigil on nii, et omg ma lähen Ari Mattiga välja. Sul hakkab mingi kuulsus tekkima, sa oled see naljakas kepivend!"