FOTO | Bikiinides poseeriv Anna Sedokova fantaasiale küll eriti ruumi ei jäta

Sedokova on varem olnud kahel korral abielus. Lauljatari esimene liit jalgpallur Valentin Belkevitšiga kestis vaid kaks aastat, teisel korral abiellus naine ärimehe Maksim Tšernjavskiga. Ka see abielu kestis vaid kaks aastat. Sedokoval on eelnevatest suhetest kokku kolm last. Praegu on ta abielus Läti korvpalluriga Janis Timmaga. Ka Timma on korra juba abielus olnud ning sellest suhtest sündis talle poeg.