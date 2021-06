FOTOD | Euroopat külastava USA esileedi jakk tekitas elevust: kas tõesti on see kaval sõnum Melania Trumpile?

Nimelt kandis USA esileedi kohtumisele tumesinist jakki, mis eespoolt vaadates näeb välja nagu tavaline pintsak. Tagantpoolt on aga näha, et seljale on kivikestega kirjutatud suurelt sõna "Love" (armastus - toim.).

Koheselt meenus USA väljaannetele Jilli eelkäija Melania Trumpi kurikuulus jakk, millel oli seljal kirjas: "I really don't care. Do you?" (Mind tõesti ei huvita. Aga sind?). Kuigi jakk oli stiilne, siis tekitas see 2018. aastal furoori, sest toonane esileedi kandis seda külastades sisserändajate lapsi, kes on oma vanematest eraldatud.

Seetõttu arvatakse, et Biden proovis oma jakivalikuga tuua inimesteni positiivsema sõnumi. Siiski on praegune esileedi varem öelnud, et ta ei kuluta palju aega oma stilistikale, vaid tahaks iga viimsegi minuti kulutada oma tööülesannete täitmisele.