TV3

Brigitte Susanne Hundil on värskes blogis külas Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, kellega räägitakse asjad selgeks – muu värvika hulgas ka see, miks tegi Kroonika Brigitte lahkuminekust nii mahlaka uudise ja mis on Kroonika 25 aasta kõige põhjapanevamad lood.