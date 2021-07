ÜLEVAADE | Aitavad unustada muresid: koroonakriisi eestkõnelejad esitlevad oma imearmsaid koduloomi!

Rossa olevat Karmeni koer ja Pontu tema kaasa Jüri jagu. "Pontu on Jüri pärast kogu aeg hirmus mures. Kui Jüri pole läinud õue temaga jalutama või niisama tegelema, tuleb ta lauldes mulle oma muret kaebama. Kord oli Jüri liiga kaua garaažis ja siis Pontu hädaldas, ise peaga garaaži poole viidates," naerab Karmen. "Rossa on aga tõeline kehakeele ekspert. Ta annab täpselt teada, mida soovib. Ja iga kord kui ta on söönud, siis tuleb ja annab mulle musi. Nii saan aru, et Rossa on söömas käinud."

Karmeni sõnul on tema teine koer Pontu aga tahumatu ja üliaktiivne. "Pontu on täiesti püsimatu ja see on talle ka korduvalt saatuslikuks saanud. Kui me ta võtsime, siis saime koera asemel känguru. Ta hüppas üle kõrge koduaia otse auto alla ja murdis puusaluu. Ja teinekord, talvel, üritas ta taas üle aia kalpsata, aga jäi esikäppadega aia vahele kinni. Ulgus seal keset ööd, kuni me ta vabastasime. Pärast seda pole ta enam üritanud ära joosta," jutustab perearst.

"Vanadaam on meil tõeline padjaprintsess, sest talle meeldib lebada suurel valgel padjal. Talle meeldiks, kui ka pereliikmed oleks tema ümber lesimas või pikutamas. Rossale on pere kohalolek väga oluline. Ta on meeletult intelligentne, aga kahjuks on vanadus oma töö teinud ja ta ei näe ega kuule enam hästi."

"Elli on väga truu, hell ja kohutavalt lärmakas," räägib Peep. "Kui miski on tema jaoks segav, näiteks öösel mõni lind aias, siis ta haugub ja haugub, ning kui uks lahti teha, kihutab linnule järele. Lind lendab ära ja siis ta hetkeks rahuneb – kuni järgmise korrani. Ta tõesti tahab linde kogu aeg korrale kutsuda. Kui miski on tema jaoks stressor, siis sellega ta ka tegeleb."

Doktor Talving teeb igal õhtul koos oma elukaaslase ja Elliga kolme kilomeetri pikkuse jalutuskäigu. "Iga kord ma hämmastun, sest kuigi Elli püherdab kõige võimatumates kohtades, näiteks poris või kraavis, on tal sussid koju jõudes kui võluväel puhtaks saanud. See on uskumatu, millise vett ja mustust hülgava karvkattega on korgid. Tõsi, nad ajavad meeletult karva. Vähemasti meie Elli ajab ja see on suisa konstantne, mitte aastaaegade vaheldumisega seotud, nagu tavaliselt koerte puhul."

"Elli on väga truu, hell ja kohutavalt lärmakas." Peep Talving

Elli on tõeline karjakoer, kellele on oluline, et pere ehk kari laiali ei valguks: "Vaatad küll ta jalakesi ja mõtled, et kuidas ta suudab karja koos hoida, aga ta tipib hirmus võimsalt oma lihaseliste jalakestega. Teinekord on nii, et hakkan Elliga kahekesi jalutama minema ja näiteks elukaaslane ei tule või pole end veel valmis pannud – siis Elli ei liigu paigast. Ta ei saa aru, et mis mõttes on minek ainult minuga. Tema jaoks on oluline, et punt on koos. Siis on ta rõõmus."

Peep ütleb, et veedab meelsasti aega vabas õhus, ja seda teeb ka Elli. "Ta on alati valmis. Olgugi et laps on temaga käinud päeval ühel ringil – ta on nõus meiega ka õhtuse pika ringi tegema. Korgide saladus on, et nad teevad mikropause ehk iga natukese aja tagant seisatavad, uudistavad ja puhkavad. Nii võib ju lõputult uutele seiklustele vastu minna, kui vahepeal jõudu koguda."