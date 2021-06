HITIHOIATUS | Elina Nechayeva andis välja uue singli üllatava meesartistiga

Kui seni oleme harjunud Elinat nägema glamuurselt uhketes kleitides säramas, siis lugu “What they say” tutvustab teda hoopis teisest küljest - lihtne ja oma, unistav ja otsiv - nagu me kõik. Singli näol on tegemist esimese looga tulevaselt albumilt, kuhu jõuavad eklektilised palad, mida Elinalt esimese hooga ehk oodata ei oskakski.

“Viimane aasta on andnud võimaluse vaadata enda sügavustesse ning leida sealt palju huvitavat, mitmekihilist ja üllatavat,” ütleb Elina ise. “Aastatega on tulnud juurde julgust eksperimenteerida, olla mina ise ning astuda väljapoole harjumuspäraseid muusikalise žanri piire.”

“What they say” on kahes keeles kõlav lugu, mille läbivaks teemaks on armastus. “Tõelisel armastusel ei ole kultuurilisi ja keelelisi piire,” sõnab Elina uuest singlist rääkides. “See eriline ja peadpööritav tunne tuleb meie ellu kõige paremal hetkel, just siis, kui oleme valmis tingimusteta armastuseks.”