KUULA | "Eesti Laululgi" osalenud bänd avaldas väga "näljase" loo

I Wear* Experimenti viimase singli "Unwind" ilmumisest on möödunud aasta ning vahepeal on bänd kirjutanud ning salvestanud palju uut muusikat. Täna andis bänd välja singli pealkirjaga "Hunger". "Võib öelda, et viimased kontserdivaesed 15 kuud on meile produktiivsuse mõttes kasuks tulnud," sõnab bändiliige Hando Jaksi.

"Uue singli puhul meeldib meile kontrast eelmise singliga "Unwind". "Hunger" on hoogne, lihtne ja konkreetne – just selline lugu, mida on suvistel festivalidel tore mängida ja millele on publikul hea kaasa hüpata," lisab ta. "Loo sisu võib kokku võtta mõttega, et tihtipeale on tee tähtsam ja põnevamgi kui sihtpunkt."