KUULA | Ilmus Wateva debüütalbumi esiksingel „Headlights,“ millel teeb kaasa Stefan

Värskelt ilmunud singel “Headlights,” millele andis hääle Stefan, keskendub vaimsele heaolulule, stressile ja hirmudele, millega paljud viimase keerulise aasta jooksul tegelema on pidanud. „Teadsime algusest peale, et „Headlights“ peaks olema albumi esiksingel. Olime erinevatelt plaadifirmadelt palju head vastukaja saanud ja teadsime, et Stefani vokaal on tugev,“ räägib Kris Evan Säde kollektiivist Wateva. „Loole oli enam kui 30 versiooni, proovisime seda liigutada paljudes eri suundades, kuni lõpuks leidsime variandi, mis sobis kõigile. Algselt tuli plaadifirmaga palju kompromisse teha, kuid lõpuks jäime endale siiski kindlaks ja lahendasime selle hoopis teisiti, kui see algselt plaanitud oli,“ lisab Wateva teine liige Hugo Martin Maasikas Heroic plaadifirma alt välja antud loo kohta.