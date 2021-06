Nii lihtne! Rebel Wilson paljastas, kuidas ta tegelikult kaotas 30 kilo kehakaalust

41-aastane komöödianäitleja rääkis väljaandele Shape oma tervislikust aastast, lisades, et kaalu aitas tal langetada pidev jalutamine, mitte eriti kurnavad treeningud jõusaalis. Ta tunnistabki, et mõõdukas kõndimine on olnud äärmiselt oluline tema kaalulangetamisteekonnal. Kõndimine aitas just lahti saada ebavajalikust keharasvast.

"Ma ei olnud kunagi oma heaolule mõelnud," ütles Wilson algselt oma kehamuutuse kohta. "Kuid kui ma sain nelikümmend, ütlesid mulle eksperdid, et mida tervislikum ma olen, seda lihtsamini on mul võimalik lapsi saada."

Rebel tunnistab, et vahetevahel muutub ta emotsionaalseks, kui ta mõtleb sellele, et miks ta ei pannud juba varem rõhku oma tervislikumale elustiilile. "See ei olnud mu elus prioriteet ning olgem ausad – ma ei teadnud, kuidas seda ka teha."

Oma kehakaalu muutuse teekonnal viibis Rebel Austrias, kus ta õppis, et mõõdukas kõndimine ja toitumine peab saama uueks rutiiniks. Et oma kõndimist põnevana hoida, kuulab Rebel pidevalt erinevaid podcast'e. Hiljuti jõudis Rebel oma eesmärgiks seatud kaaluni, milleks oli 2020. aasta lõpuks 74 kilogrammi. Muu hulgas on ta omaks võtnud tervislikumad söömisharjumused, süües kõrge proteiinisisaldusega toite.

"Eesmärk pole kunagi olnud saada kõhnaks. Ma lihtsalt kunagi ei mahtunud teatud riietesse. Mul oli vaja oma kaalulangetus teisendada mingisugusesse mõõdetavasse asja."