Ka rikkad nutavad! Kanye Westist lahutanud Kim Kardashian tundis end abielu lõpuks väga üksi

Nelja lapse ema vestles viimases "Keeping Up with the Kardashians" saates koos ema Kris Jenneriga. Seejuures tunnistas ta avameelselt, et ta oli oma abielus väga õnnetu, sest ta igatses väikseid asju, mis suhtes peaksid olema tavalised.

"Ma tahaks kedagi, kellega meil on mitmeid ühisosasid," rääkis ta saates oma emale, selgitades kui kade ta on Khloe Kardashiani ja Tristan Thompsoni suhte peale, kus nad tegid karantiinis näiteks pidevalt trenni. "Ma tahaks ka kedagi, kes treeniks minuga. Ja ma olingi üks hetk, et "wow" need on need väikesed asjad, mida mul lõpuks pole."

"Mul on väga palju suuri asju," lisas Kim, öeldes et tal on kõik niivõrd ekstravagantne, kui üldse võib olla. "Samas ma arvan, et ma olen valmis just uuteks väikesteks kogemusteks, mis tähendavad rohkem."

44-aastane Kanye West sai tuntuks kogu oma seitsmeaastase abielu vältel Kardashianile tehtud heldete kingituste tõttu. Ta kinkis talle mitmed Cartieri käevõrusidd, 2 miljoni dollari suuruse kihlasõrmuse, kaks kohandatud Hermés Birkini kotti, Kenny G serenaadi ja Robert Kardashiani hologrammi.