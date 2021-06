Urmas E. Liiv eesootavast presidenditrallist: rohkem sellist s**** ja nõmedat kombineerimist ma näha ei taha

"Mina olen üks nendest, kes ei pea lugu meie praegusest presidendist. Sest tema saamine presidendiks oli ikka nii haige kui veel vähegi võimalik," tõdeb Liiv alustuseks, viidates korraga sellele, et Eiki Nestor ja tema kamraad tulid lihtsalt välja ühe ootamatu nimega, pärast seda kui kõik läks sinnasamusesse.

Liiv imestas, kuidas Kaljulaid sai sellisele pakkumisele öelda "jah": "Faak, ma ei saa aru sellest “jah”-ist. Ta ju nägi ja teadis, mis toimub. Et oli viis kandidaati, kes debateerisid ja võistlesid, keda kõik teadsid. Kelle vahel käis aus konkurents. See ongi ju demokraatia. Kuuendat nende võistlejate hulgas ei olnud. Aga siis ütleb Eesti avalikkuse jaoks tol hetkel täiesti tundmatu kuues lihtsalt “jah”."

"Mina ei tea, miks KK (Kersti Kaljulaid - toim.) otsustas öelda “jah”? Võib-olla oli tal tunne, et Kuku raadio ja Isamaalt ette söödetud ametid olid täiesti piisav hüppelaud? Aga nii rumal ta ei saa olla. Ta on tark ja nutikas. Loogiline olekski olnud öelda “ei”? Sest siis poleks vähemalt tema isiklikult muutnud Eesti tollaseid valimisi sama naeruväärseks kui need, mida lakkamatult kritiseerida armastame?" küsib Liiv.