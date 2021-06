OTSEFOTOD | Muusikamaailma koorekiht peab pidu: kellest saab aasta muusikamänedžer või -ettevõtja?

Music Estonia on tänavu esmakordselt EMEA peakorraldaja, kaaskorraldajateks on Eesti Fonogrammitootjate Ühing, kes varasematelt sündmust korraldas ning Eesti Autorite Ühing. Partneriks on Tallinn Music Week, kes korraldab täna Von Krahli Teatris Eesti muusikaturu fookuspäeva, mis juhatab sisse õhtuse auhinnagala PROTO avastustehases.

Miks on EMEA Eesti muusikatööstuse seisukohast oluline? „Meie valdkonnas on palju suurte kogemustega tegijaid – nende võimekust ja saavutusi tuleb hinnata. See, milliseid riske on võetud ning kuidas on väljakutseterohkel aastal oma tegutsemismudelit kohandatud ja uusi lahendusi leitud, on märkimisväärne. EMEA võimaldab kulisside taga tegutsejad esile tõsta ja panna tähele olulisi isikuid ja ettevõtteid,“ selgitab Music Estonia tegevjuht.