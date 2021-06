Reet Linna vaktsineerimist ei pelga: mina sinna voolikute vahele surema minna küll ei taha

"Lasin end aegsasti vaktsineerida, sest olin enda jaoks välja mõelnud, et mina sinna voolikute vahele surema minna küll ei taha. Kui algul oli nii, kas üldse tead kedagi, kes on koroonasse jäänud, siis hakkas neid aina tulema ja isegi neid kõige halvemaid juhtumeid. Aga ma olen nõukogude vaktsineerimise aegne inimene ja kõik vaktsiinid üle elanud. Alles keegi ütles, et narkotsi pannakse küll hea meelega, aga kui on vaja hoida ennast ja teisi, on justkui pahasti.