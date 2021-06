Kate Middleton prints Harry ja Meghani vastsündinud tütrest: ma ei jõua oodata, millal saan temaga kohtuda

The Duke and Duchess of Cambridge visit Ireland - Day 3 Foto: Peter Morrison, PA

Kate ja prints William on avaldanud varasemalt rõõmustust selle üle, et Meghanilt ja prints Harryl on sündinud tütar. Nüüd tunnistab Kate, et ootab väga uue ilmakodanikuga kohtumist, vahendab People.