Vanilla Ninja liikmed meenutavad pööraseid seiku bändi algusaegadest. Piret Järvis-Milder: lend sõjast räsitud öise Bagdadi kohal oli tõsiselt hingekriipiv

Möödunud aastal teatas Vanilla Ninja, et on pärast viieteistaastast pausi tagasi. "Oleme koos David Brandesega töötanud uue muusika kallal ja erilise üllatusena on see, et Triinu on taas bändiga liitunud," kirjutas Piret Järvis-Milder oma sotsiaalmeediapostituses toona. Vanilla Ninja uus singel "Gotta Get It Right", mille nad salvestasid oma kunagise mänedžeri David Brandesega, ilmus tänavu veidi enne jaanipäeva.