FOTOD | Sünnipäevalaps Heti Tulve lasi oma magamistuppa ja näitas oma iluarsenali

Juba mõnda aega jälgib Heti, kui palju maski ta tuubist või purgist nahale kannab: "Varem oli mul arusaam, et kui panna näomaski, tuleb seda lausa lusikaga näole laduda... Umbes nii, et kui juba maskitada, siis paneme kahe sentimeetri paksuse kihi...Nüüd panen väga õhukese kihi ja võin öelda, et see mõjub ühtlaselt hästi nii näonahale kui ka rahakotile."

Heti ütleb, et kuna kosmeetikaturg on nii lai, siis hindab ta eelkõige sõbrannade soovitusi. "Kui ma loen ajakirjadest artikleid, siis on need ju valdavalt PR tekstid. Usaldan pigem sõbrannade soovitusi. Brände on nii meeletult palju, et soovitan pigem kosmeetikat hästi tundvatelt sõbrannadelt nõu küsida. Minu öökapile ja vannituppa on sattunud enamasti just lähedaste soovitusel ostetud tooted, sest muidu võib Londonis pakutavate kosmeetikumide virr-varris päris ära eksida."