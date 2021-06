Gerda Kordemets: Kihnu Virve legend kasvab üha suuremaks

"Sa muudkui kargad ja kargad, edasi sa suurt ei liigu ja kogu aeg tundub, et kõik on alles ees, aga siis ühel hetkel saad aru, et oligi möödas," nentis Kordemets ja rõhutas, et lavastuse taustal tahab ta öelda, et püüa elada hetkes ning väärtusta seda hetke, kuna elu on üürike. "Virve legend sobib selle loo jutustamiseks, kuna minu arvates pole olnud ägedamat elu kui Virve on elanud, tal on olnud raske nagu kõigil Eesti naistel, aga ta on laulnud end sellest läbi."