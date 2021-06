Tiina Lokk hiljuti lahkunud Helle Karisest: talle on meeletult liiga tehtud

Lokk lisab, et Karis oli oma ideedega enamasti ajast ees ning madalama fantaasialennuga inimesed ei suutnud teda mõista. "Helle ägedad, visuaalselt läbi mõeldud plaanid jäid alatihti komisjonide kabinettidesse kinni," märgib ta.

Kroonika on varasemalt kajastanud, et Karis liikus muinasjutu ("Nukitsamees", 1981) juurest mütoloogiasse ("Karoliine hõbelõng", 1984) ja sealt eksistentsiaalsete probleemide juurde ("Metsluiged", 1987). Lisaks on ta teinud ka dokumentaalfilme.