Eesti raamatusõprade seas populaarne kirjanik Lucinda Riley suri kõigest 56-aastaselt

Belfast Telegraph kirjutab, et Riley võitles raske haigusega neli aastat. Avalikkusega polnud ta ränka diagnoosi jaganud. Tema perekond väljastas ametliku teate, kus ütlesid, et Riley oli lahkumise ajal ümbritsetud lähedastest. "Mõistame, et uudis on suur šokk enamikule inimestest, kuna ei teatud Lucinda haigusest. Nende nelja aasta jooksul kirjutas ta ikkagi viis raamatut," märgiti teatas. "Lucinda jättis sügava jälje kõigi ellu, kellega kohtus ja kes lugesid tema teoseid."

Kirjastus Varrak on andnud välja tema raamatusarja "Seitse õde", mis on inspireeritud Seitsme Õe nimelisest tähtkujust ja sellega seotud mütoloogiast.

Iga õe loole on pühendatud üks raamat, millesse autor on põiminud ka ajaloolised sündmused. Hetkel on eesti keelde tõlgitud kuus raamatut, ilmselt lisandub peagi ka viimane ehk seitsmes, mis valmis tänavu. Inglise keeles on tolle pealkiri "The Missing Sister".