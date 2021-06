Hakkab jälle pihta! Meghan Markle`i isa Thomas trügis püünele: ma pole midagi valesti teinud

Mirror vahendab, et Thomas pole kordagi näinud lapselapsi Archie`t ning Lilibetti. Isegi mitte videovestluse vahendusel. Ta väitis, et pole midagi valesti teinud. "Kui oleksin teinud midagi kohutavat, siis mõistaksin, aga nii pole," ütles ta.

Mõne aasta eest puhkes skandaal, kui Thomas tegi endast ülevõtted, mis kõmumeediale maha müüs. Näiteks sellest, kuidas talt võeti mõõdud pulmaülikonna tarbeks. See oli viide sellele, et ta justkui osalevat prints Harry ja Meghani pulmas. Reaalsuses ta aga sinna ei läinud.

Thomas lausus, et vabandas selle pärast, ent ometi pole tütar temaga otse enam suhelnud. Viimati räägiti paar päeva enne pulmapidu 2018. aastal. "Meghan on öelnud, et kaotas mu, aga tegelikult nii pole. Olen alati olnud tema jaoks olemas. Olen ka praegu, kui ta seda soovib," jätkas Thomas.

Ta märkis, et elab praegu Californias tütrest ja ta perest kõigest sajakonna kilomeetri kaugusel. "Ma pole kunagi lõpetanud tema armastamist. Ma ei nõustu kõigega, mida mu lapsed teevad, aga armastan neid alati, eriti Meghanit," lausus ta.

Kroonika on varasemalt kirjutanud, et tunamullu tegi Meghan otsuse, et ei taha enam aktiivset suhet oma isaga. Mis puutub 2018. aasta pulma, siis sinna polnud Thomas kuuldavasti kutsutudki.

Aeg-ajalt on Thomas meedia kaudu üritanud tütre ellu sekkuda. Näiteks 2020. aasta alguses, kui Meghan ja prints Harry kirjutasid oma kodulehel, et kuninglikel ei ole võimu otsustada, kuidas sõna "kuninglik" väljaspool riiki kasutatakse. Thomas teatas, et see on kuninganna suhtes solvav.

Ta pahandas, et tütar käitus kohutavalt. "Mu tütar hülgas minu vaid mõned päevad enne pulmi. Ta hülgas mu perekonna, ta hülgas Doria (Meghani ema - toim) perekonna ja on seda teinud igale perekonnale. Nüüd hülgab ta Briti perekonna."