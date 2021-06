Ootamatu koht harjutamiseks: Elina Nechayeva võtab viisijupi üles isegi jõusaalis

Elina Nechayeva kinnitas, et alustab oma pühapäevi hommikuvõimlemise ning pannkookidega, vahendab Menu . "Siis võib juba edasi laulda, häält soojaks teha, õppida ja proove teha," ütles ta.

Nechayeva lisas, et kui kedagi jõusaalis pole, siis ta laulab vahel isegi jooksulindil, et võhma paremaks saada. "Kui mõnes teatritükis on vaja palju liikuda laval ja samal ajal laulda, siis ongi väga hea harjutada seda sama laulu joostes."