Vein kaasa ja külla: Angelina Jolie soojendab suhteid eksabikaasa Jonny Lee Milleriga

Mask ees, veinipudel käes ja seljas tänavapildis suhteliselt vähesilmatorkav beež mantel - just nii tõttas Jolie 7. juuni õhtul New Yorgis Brooklynis kortermajja, kus Miller elab.

The Sun vahendab, et kokku veetis Jolie seal üle kolme tunni.

Duo kohtus esmakordselt 1995. aastal filmi "Hackers" võtetel. Nad abiellusid kõigest kuus kuud hiljem. Jolie oli siis kõigest 20-aastane. "Mõtlesin, et ehk peaksime olema kauem kihlatud, kuna tema läks mõneks ajaks Suurbritanniasse, mina jäin Los Angelesse. Otsustasime siiski kiiresti abielluda," on Jolie meenutanud.

Nad läksid lahku juba aasta hiljem, ametlikult lahutati siiski aastal 1999. Kuuldavasti said nad siiski ka pärast seda hästi läbi.

Hetkel on mõlemad vallalised. Jolie on viimasel ajal meediakünnise ületanud kohtulahingutega seoses. Hiljuti otsustas kohtunik, et laste osas jääb neile Pittiga jagatud hooldusõigus.