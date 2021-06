Kõik võinuks minna teisiti: Meghan Markle`it üritati paari panna seelikukütist jalgpallitähega

Metro vahendab, et Cundy tutvus prints Harry tulevase abikaasa Meghaniga 2013. aastal. Toona oli Meghan kuulus osalisena sarjas "Suits" ning parajasti Suurbritannias rändamas. Cundy sõnutsi oli neil kohe hea klapp ning peagi uuris Meghan, kas uus sõbranna oskaks talle soovitada mõnda sümpaatset britti.

"Meghan rääkis, et armastab Londonit ning tahaks endale inglasest poiss-sõpra. Vaatasin oma kontaktid läbi ja mõtlesin, kes võiks talle sobida," jätkas Cundy. Ta arvas, et ehk võiks kauge külaline haakuda jalgpallur Ashley Cole`iga. Just viimati mainitu ei võtnud aga vedu ja sellest ei tulnud midagi.