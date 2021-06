Brigitte Susanne Hunt palkas turvameeskonna: võõrad purjus inimesed ei taju vahel piiri

Ta selgitas, et ebameeldivad inimesed panevad tema ja ta sõbrannad end ebamugavalt tundma. "Samuti ei soovi ma, et minust tehtaks salaja pilti. Mind on näiteks füüsiliselt peol taga aetud niimoodi, et ma pean eest ära jooksma ja see on nii mulle kui minu sõbrannadele ebameeldiv. Võõrad purjus inimesed ei taju vahel piiri."