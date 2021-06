Karmel Killandi kogukonda raputanud juhtumist: tüdrukud ulpisid meres. Hullemast jäi puudu vaid paar minutit

Killandi lisas, et on keeruline ette kujutadagi, mida tundsid tüdrukute emad pärast sellist rõõmusõnumit. Ta avaldab austust priitahtlike aadressil. "Kui hea, et üle Eesti on 35 vabatahtlikku merepäästekomandot - kõik kodukülad on tohutult tänulikud, et meie üle valvate. Sellistes olukordades tuleb see eriti selgelt meelde. Kaberneeme küla oli eile väga, väga õnnelik ja uhke!"