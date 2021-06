KLÕPS | Lausa säravad! Uudo Sepp naudib väga uue kallima seltskonda

Juba mõnda aega on käinud sahinad ja kuuldused, et Uudo Sepal on oma Tallinna ülikooli kursaõe Kendra Katrina Könneliga, kellega koos ta teeb taskuhäälingut "Haige tiks", midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Kui siiani paar koosolemist ei tunnistanud, väidavad noored nüüd hoopis midagi muud.

Kendra tunnistab Õhtulehele, et on Uudoga ametlikult koos. "Kuni mai alguseni raius Uudo, et ei otsi ega taha kaaslast. Saaremaal "Haige tiksu" uut osa filmides nägi ta, et olen asjalik tüdruk, kes ei karda maatööd," märgib Kendra, et isegi Uudo ema kiitis ta heaks.