Mis juhtus? Nõid Alisa vihastas Saagimi peale: võtke endale ämber kuhu oksendada-võib vaja minna

"Anu teeb veebis saatesarja "Puuduta mind". Selle saate kontseptsioon mulle ei meeldi ja erilist huvi ei paku. Siiski eelmisel aastal ma osalesin selles, kuna Anu palus mind ja sõpradele ma ei ütle "ei". Mõned päevad tagasi saadeti mulle link selle saate järjekordsele osale. Anu intervjueeris seal mingit Antsu, kes tasakesi irvitades minu üle lamedat nalja viskas. Mind üllatas see, et Anuga juhtus amneesia. Võib olla see on üks varajase dementsuse märkidest. Nimelt juhtus nii, et Anu unustas mu nime. Õnneks sai kolme peale see mõnus kamp siiski hakkama ning tuli meelde, et minu nimi on Alisa (võiks jääda Nastjaks, ma ei solvuks). Seejärel naeris Anu lustakalt koos kaassaatejuhiga noormehe nalja üle, et Alisa vedeleb pidevalt vaimuhaiglates. Edasi oli veel paar ilusat hetke, võite vaadata, lisasin lingi, lõik algab 32:05. Algusest peale pole mõtet vaadata, seal pole midagi huvitavat. Võtke endale ämber kuhu oksendada-võib vaja minna," ütleb ta.