Rõõmusõnumid kuningakojast! Elizabeth II sai lisaks Harry ja Meghani tütrele teise meeldiva kingituse

Prints Andrew kinkis eile, kuninganna ametlikul sünnipäeval kuninganna Elizabeth II-le järjekordse korgikutsika. Andrew ja tema tütred Beatrice ja Eugenie said kutsika siis, kui ta oli kuue nädala vanune. Kutsika nime pole veel teada.

Korgikutsikas anti kuningannale üle neljapäeval, 10. juunil, mil tema abikaasa prints Philip oleks tähistanud 100. sünnipäeva. Uus kutsikas peaks kuningannale taas naeratuse näole tooma, sest viimasel ajal on ta pidanud läbi elama mitu erinevat kaotust – dorgi-kutsika Ferguse kaotamise eelmisel kuul ja abikaasa prints Philipi surma.

Fergus, kes oli segu korgi ja taksilaadsest tõust, suri äkitselt viiekuuselt. Kuningannal on seni alles üks korgikutsikas, kelle nimeks on Muick.

Windsori Lossi siseallikas kinnitab: "Kuninganna on pidanud läbi elama karmid ajad ja ta on väga õnnelik uue korgikutsika üle. Ta oli väga ärevil, kui Fergus suri, kuid uus koer on kindlasti heaks kaaslaseks praegusele korgile Muickile."