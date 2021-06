Üllatus! Punkmuusika ristiisaks tituleeritud IGGY POP esineb Tallinnas

"Kui sina seda ei tee, teen ma seda sinu eest, teen seda esimesena" - esirinnas nii muusikas kui ka mässus, Iggy Pop ei ole end tagasi hoidnud. Olles mõjutanud pea igat pungikooslust oma bändi The Stooges loominguga, on Iggy ja The Stooges lisatud Rokk’n’rolli Kuulsuste Halli. 2020. aastal pärjati Iggy aga GRAMMY Elutöö preemiaga.

Punkroki üks eepilisemaid koostöid oli kindlasti Iggy Popi ja David Bowie oma - liit, mille tulemusel sündis lisaks suurele hulgale juhtumistele ka Iggy kaks esimest sooloalbumit: "The Idiot" ja "Lust For Life". Viimaselt pärineb ka tema üks enimtuntud lugusid "The Passenger".

Rohkem on rohkem - Iggy on teinud liialdamisest kunstivormi. Enese kahjustamine, paljastamine ja hävitamine on nõudnud publiku tähelepanu ja osalemist. Publik on teda nii kätel kandnud kui sõna otses mõttes lasknud tal maha kukkuda. Väga vähesed artistid suudavad publikut haarata nii tugevalt kui seda on teinud ikooniline Iggy Pop, kelle kontsert peaks olema igaühe „must see“ nimekirjas!

Piletid tulevad müüki reedel, 18. juunil, kell 11:00. Pileteid saab osta Piletilevi kodulehelt ja müügipunktidest üle Eesti, samuti Circke-K bensiinijaamadest ja Selveri infopunktidest.