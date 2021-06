Ott Lepland (34) ütleb tagasi­hoidlikult, et ta ei ole kunagi püüelnud seksikuse poole. "Olen alati pigem püüdnud olla võimalikult lihtne inimene." Samas teeb Eesti seksikaima mehe tiitel talle heameelt. "Tänan Kroonikat ja kõiki inimesi, kes minu poolt hääletasid! Mõned mehed ja naised näevad palju vaeva, et olla seksikas, aga mina mitte. Siiski on see tiitel minu jaoks tunnustus."

Ott räägib esmakordselt, milline suhe oli tal näitleja Liisa Linheiniga ning mis pole talle naiste juures meelepärane ja mida ta peab vahekorra juures väga oluliseks.