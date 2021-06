Festivalisuvi võtab ilmet: Intsikurmu Festival kutsub augusti algul Põlvasse

Foto: Pressimaterjal

Tänavusel festivalil tõstetakse fookusesse Eesti muusika ning muusikud ja tuuakse lavale mitmeid žanritevahelisi eri- ja koostööprojekte. Korraldajate südameasjaks on Eesti muusikaturu taastumine ning see on kodumaiste muusikute kasuks otsustamise peamiseks eesmärgiks.