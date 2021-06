Tallinnas toimub esmakordselt uus linnafestival: esinejate nimistus on mitmeid nimekaid välisartiste

“Noorte energiast täis puhutud spordipargi lava toob eklektilise valiku ning toore jõu. Kiirgavast energiast laetud esinemised toovad Lasnamäele luubi alla silmapaistvamad artistid, kes ei jäta külmaks ka kõige skeptilisemat isikut. Just need on tegijad, kes aktiivselt underground skene elus hoiavad oma janu ning visiooniga, on klubiskenes värskete üritusteseeriate eestvedajad ning annavad võimsaid higist nõretavaid kontserte. Meie missioon oli anda sellele lavale just noortest pungil esinejatenimekiri, mis näitab ehedalt kohaliku alternatiivse muusika tulevikku. Need on kompromissitud ja kartmatud artistid, kes on meile silma jäänud oma entusiasmi ja muusikalise innovatiivsusega,” seletab festivali programmi kuraator Madleen Teetsov-Faulkner.