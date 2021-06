Sony lahke žest võimaldab muusikutel voogedastuses raha teenima hakata

Muusikud tüüpiliselt võtavad võlgu, kui nad plaadilepingu sõlmivad. Neile antakse suur summa raha, ettemakse, millega tasuda stuudio, videovõtete ja teiste kulude eest. Raha makstakse siis tagasi, kui nad hakkavad muusika pealt raha teenima, vahendas BBC.

Aga paljudel juhtudel ei teeni muusikud tagasi raha, millega ettemaks tasuda, sest nad saavad just oma plaadifirmadelt kehva honorari protsendi. Mustanahaliste artiste on see kõige enam mõjutanud.

Ja kuni need võlad pole plaadifirmale tagasi makstud, siis ei kvalifitseeru artistid saama voogedastuskanalitelt ega kuskilt mujalt honorari.

Selle tõttu on pidanud bändid nagu TLC, mis kuulus Sony tütarfirma LaFace alla, 1990. aastatel pankroti välja kuulutama. R&B staarid deklareerisid kokku 3,5 miljoni dollari suuruse võla, kuigi nad andsid välja kümnendi parima albumi "CrazySexyCool".

Sony saatis vastavasisulise kirja artistidele reedel. Seal on kirjas, et nad ei kustuta nende võlga, aga ignoreerib neid ning hakkab artistidele, kes kvalifitseeruvad, honorari oma muusika pealt maksma.

Muusikatööstuse advokaadi Aurelia Butler-Balli sõnul avab see muusikute jaoks võimaluse voogedastuse pealt raha teenima hakata ja seda lepingute järgi, mis sõlmiti CD-de ja kassettide ajal.

"Paljud plaadilepingud, mis on sõlmitud enne aastat 2000, ei arvestanud võimalusega, et voogedastused kunagi eksisteeriksid. Seega ei olnud artistidel õigeid mehhanisme paigas, et sealt raha teenida," ütles advokaat.

Miks Sony seda nüüd teeb? Sony initsiatiiv tuleneb plaadifirmadele peale pandud suurest survest olla rohkem läbipaistvam raha jaotamise osas, eriti, mis puudutab voogedastust.

UK parlament on alustanud voogedastusmajanduse uurimist, et välja selgitada, kuidas seal platvormide, plaadilepingute ja artistide vahel raha jaotatakse.

Muusikud on Sony käigu osas tänulikud ning loodavad, et ka teised plaadifirmad tulevikus midagi sarnast teevad. Sony on suurtest plaadifirmadest ainuke, kes on praegu reageerinud, kuid väike firma Beggars Group, mille alla kuuluvad artistid nagu Grimes, Jarvis Cocker ja The xx, kustutas vanade lepingute järgi tekkinud võlad.