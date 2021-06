KLÕPSUD | Vaata, millega tegelevad Heidy Purga ja Kristina Šmigun riigikogu pauside ajal

Reformierakondlastest riigikogulased Heidy Purga ning Kristina Šmigun-Vähi on enda jaoks lõõgastavad tegevused leidnud. Melomaanist Purga jagas sotsiaalmeedias, et pauside ajal tegeleb tema muusikatöötlusega ning endine suusataja Šmigun proovib uut ala.

Katrin meenutas: "Minu sportlasekarjääris on etapp, kus iseenda sisetunde kuulamise asemel kuulasin teisi. Mu kauaaegne ­iidol oli Stefania Belmondo. Ta oli nii pisike ja kõhnake ja lendas rajal nagu tuul ja ma alateadlikult soovisin olla tema moodi, unustades ära oma päritolu. Täna on lihtne öelda, et oleme kõik geneetiliselt oma vanemate lapsed ega saa muutuda nendeks, kes meile visuaalselt meeldivad, aga toona ei osanud ma nii mõelda."