FOTOD | Womens Club tähistas suve algust suurejoonelise ja glamuurse peoga

Kõike seda võib leida müstiliste abstraktsete printidega kangastelt. Kogu kollektsioon on valmistatud pehmetest naturaalsest puuvillast materjalidest. Lõiked on mõnusalt vabad, lubades kandjal hõljuda naiseliku kergusega läbi suve.

Katta Grüner Eesti käsitöö disainehted esitles suvi 2021 kollektsiooni „Armastus&Harmoonia“, mis on inspiratsiooni saanud Haapsalu promenaadist, luikede armastusest ja Tšaikovski muusikast. Kõikide ehete värvid on moodsad merelised, taevalised, päikeselised. „ Armastus saab olla täiuslik ainult olles harmoonias, harmoonia leidmine on inimesele väga oluline, et olla õnnelik. Kui vaadata Haapsalu lahel luikesid, merd ja taevast siis see on harmoonia kõige täiuslikumas mõistes“, selgitab Katta Grüneri ehete looja Chatlyn.