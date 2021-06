Grete Griffin mälestab vanaisa: me ei olnud sinu lahkumiseks valmis

"Täna kaotasin ma maailma parima vanaisa. Tänan sind parima lapsepõlve eest. Tänan sind, et olid kogu aeg iga peo hing. Tänan, et panid meid iga päev naerma ja ei olnud kunagi liiga tõsine. Tänan, et andsid meile elu lõpuni kestvad mälestused, millega sind meenutada," teatas Grete Instagramis.

"Sa ei olnud valmis minema ja me ei olnud sinu minekuks valmis. Seda on olnud väga raske taluda, sest COVID on meie kaua lahus hoidnud. Mul on kahju, et ma ei näinud sind veel viimast korda, enne kui sa läksid."