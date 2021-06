Mask langeb! Chrissy Teigen palub vabandust kõigi käest, keda ta on sotsiaalmeedias kiusanud

Oma blogipostituses on ühendkuningriikide model väljendanud suurt kahetsust selle üle, mida ta on minevikus öelnud. Teigen avalikustas mais mitmed postitused, et vabandada telenägu Courtney Stoddeni ees. Stodden süüdistas teda veebikiusamises.

Stodden võttis Teigeni vabanduse vastu, kuid märkis seejuures, et tegu võib olla lihtsalt katsega vähendada võimalikku mainekahju, mida Teigen kõigest sellest võib saada.

Oma viimases blogipostituses kirjutab Teigen, et ta on kirjutanud privaatselt inimestele, kellele ta on minevikus liiga teinud. Konkreetsed nimed jätab ta enda teada. "Ei ole mitte mingisugust vabandust minu minevikus tehtud kohutavate tviitide eest," kirjutas laulja John Legendiga abielus olnud Teigen. "Ma olin täielik troll. Ja ma vabandan selle pärast."

"Ma tegin neid tviite, et saada tähelepanu ning öelda seda, mida ma tollal arvasin on nutikas ja kahjutu. Ma arvasin, et niimoodi ütlemine tegi mind ägedaks. Tegelikkuses ma olin ebakindel, ebaküps. Muu hulgas mõtlesin, et mul on vaja pälvida võõraste tähelepanu, et olla aktsepteeritud," tõdeb Teigen.