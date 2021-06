Meghan Markle'i isa noorpaari suhetest Oprah´ga: ma arvan, et Winfrey mängib teadlikult Harry ja Meghaniga

Sussexi hertsog ja hertsoginna on arendanud väga lähedase suhte meediamoguli Winfreyga alates ajast, mil nad kolisid Montecitosse. Lisaks sellele, et noorpaar andis märtsis Oprah'ile väga avameelse intervjuu, otsustas prints Harry temaga koostöös luua ka vaimsest tervisest rääkiva sarja Apple TV+'i nimega "The Me You Can´t See".

Ajast, mil nad Hollywoodi saabusid, on Harry ja Meghan üritanud endale nime teha ühendkuningriikides, rääkides samas avatult ka sellest, milline oli nende elu kuninglikus perekonnas. Samas usub Meghani isa Thomas Markle, et tegelikkuses on Oprah kõik läbi mõelnud, proovides lõigata kasu perekonnast võõrdunud kuninglikust paarist.

"Ma arvan, et Oprah Winfrey mängib teadlikult Harry ja Meghaniga," ütles Markle videos antud intervjuus. "Ta kasutab neid ära, et üles ehitada oma suhtevõrgustikku ning luua uusi telesaateid. Sealhulgas lõikab ta kasu ühelt väga nõrgalt mehelt, keda ta on ajendanud tulema televisiooni rääkima asjadest, mida tegelikult ei peaks seal ütlema."

Harry ja Winfrey hakkasid esmakordselt koostööd tegema sarja "The Me You Can't See" raames. Sarjas keskendutakse vaimsele tervisele, kus muu hulgas räägivad mitmed kuulsused ja tavalised inimesed oma isiklikest probleemidest.