FOTOD | Jõhker vaatepilt! Ewan McGregori tütar saabus filmi esilinastusele verise näoga otse traumapunktist

25-aastane näitlejatar osales reedel uue filmi "The Birthday Cake" esilinastusel Las Vegases The Mob Museumis. Clara, kes muu hulgas kaasprodutseeris antud linatoest, astus punasele vaibale Fendi ülikonnas ning tema näos olid mitmed suured ja verised armid. Instagramis selgitab ta lähemalt, et vahetult enne sündmust ründas teda koer.