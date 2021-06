Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi esinejad ja toimumispaigad

Festivali avaõhtul tulevad esmaettekandele helilooja Liisa Hõbepappeli uudisteos ja rahvusvaheline koostööprojekt „Themes For Great Cities: Tallinn“. TMW uued programmipartnerid on festivalid Skaņu Mežs Lätist, What’s Next In Music? Leedust, Blow Up Soomest ja Võnge Eestist ning rahvusvaheline sõltumatute muusikaagentide assotsiatsioon AGIMA Agents.