Metsosopran Juuli Lill oma tuntud klaasikunstnikust isa äkksurmast: annaks jumal mullegi võimaluse tantsides minna!

Sel kevadel sai rahvusooperis mitmel korral publiku lemmiku tiitliga pärjatud ooperilaulja Juuli Lill (42) tuntuks ka teleekraanilt, kui tegi kaasa seriaalis "Tuuli Roosma mees", milles mängis Tuuli sõbrannat Kertut. Ka päris elus on Juuli ja Tuuli sõbrannad. Nende tutvus sai alguse rahvatantsurühmast Matsakad, kus nad koos tantsisid ning ülemöödunud aastal ka tantsupeol esinesid. "Kui sa nüüd küsid, kas nad Arboga ka päriselt olid vahepeal lahku minemas, siis sellele ma vastata ei oska, sest sellistel teemadel me ei räägi. Eks minagi lugesin ju pealkirju ja kuulsin jutte, aga oma nina sinna ei toppinud. Usun, et Tuulil on selleks teised sõbrannad," ütleb Juuli ennetavalt. Teadupärast rääkiski humoorikas seriaal sellest, kuidas Tuuli mees Arbo tundis alaväärsust, et tema kaasa on temast tuntum ja tunnustatum, ning vaevles identiteedikriisis. Juuli karakter oli seriaalis Tuulile toeks, kui tema mees eneseotsingurännakule suundus. "See seriaalikogemus oli väga kihvt. Eks palju oli ette kirjutatud, kuid omajagu sai ka improviseerida ja nalja teha," muigab Juuli.