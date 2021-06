KUUM KLÕPS | Teolt tabatud! Taasarmunud Ben Affleck ja Jennifer Lopez jäid kaamersilma ette kirgliku suudlusega

51-aastane Lopez ja 48-aastane Affleck on justkui hullunud ja pöörased teineteise järele ajal, mil nad olid pühapäeval õhtusöögil Malibus.

Mai algul nähti endist staarpaari koos Montana osariigis romantilist puhkust nautimas. Daily Mailini jõudnud piltidelt võis näha, kuidas 2002. aastal kihlunud paar jõudis tollal romantiliselt nädalavahetuselt tagasi Los Angelesse. Kuigi võiks arvata, et ekskallimate vahel võis endiselt olla mõningaid pingeid, siis on näha, et Jennifer ja Ben nautisid teineteise seltskonda. Ühel fotol hoiavad nad ka käest kinni.